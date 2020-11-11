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  4. 'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.

'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti.

8 TABANCA BULUNDU

Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu. Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı. (DHA)

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