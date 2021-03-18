Dur Yolcu şiirinin yazarı kimdir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin sözleri

DUR YOLCU HİKAYESİ NEDİR? 1960’ta günümüzde hala yer alan Dur Yolcu Anıtı‘nın hemen altında bulunan Değirmen Burnu Tabyaları‘nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip Pınar, yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi anlamaktaydı. Çanakkale Zaferi‘nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi’yi yanına çağırdı. Onunla düşüncelerini paylaştı. Büyük bir eser bırakmayı hedefliyordu. Çanakkale Boğazı‘ndan gelip geçen herkesin görmesini istiyordu. Ne yapacakları ile ilgili fikir alışverişi yaparken, kendisine masasının üstünde olan “Asker Sigarası” paketini gösterdi.

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Dur Yolcu şiiri obje sebebiyle o isimle hatırlansa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiir olan Dur Yolcu şiirinin ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

Turap Şekip Pınar, “Bunu çizebilir misin?” diye sordu. Seyran Çebi yapabileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bundan dolayı Necmettin Halil Onan‘a ait şiirin dizeleri anıta eklendi. “Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!” Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi‘nin yapımı henüz yeni bitmemişti.

Dur Yolcu Çanakkale Boğazının en hakim konumuna yapılmış görsel bir objedir. Dur Yolcu askeri bölge içinde olduğundan dolayı yalnızca özel izinle ziyaret ediliyor. Dur Yolcu objesi dizili taşlar boyanarak yapıldı. Dur Yolcu Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü sınırları içinde yer alır.

NECMETTTİN HALİL ONAN KİMDİR?



1902’de doğan Necmettin Halil Onan 17 Ağustos 1968’de İstanbul’da vefat etti. Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi olan Necmettin Halil Onan, Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan ve Türk ordusunun Çanakkale Savaşı'ndaki savunmasını anan "Bir Yolcuya" şiirini kaleme aldı.