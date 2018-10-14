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Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Pilleriyle bildiğimiz Duracell, şimdilerde şarj cihazlarıyla gündemde... Prize göre iki kat hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken Duracell'in powerbank'i bakın hangi özelliklerle ve fiyatlarla geliyor?

Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

Bakır ve siyah renkli bir tasarıma sahip olan cihaz, akıllı telefonları (iPhone 7’nin dahili pil kapasitesi doğrultusunda) üç defaya kadar şarj edebiliyor. Kullanıcılara 48 saate kadar ekstra kullanım süresi sağlayan cihaz, çift şarj giriş teknolojisine de sahip. Duracell Powerbank, 10 farklı güvenlik özelliği ile karşınıza çıkıyor. Kısa devre, yüksek ve düşük voltaj korumaları en önemli özelliklerden biri.

duracell

Duracell Powerbank, ayrıca üç yıllık garanti ile sunuluyor. Duracell Powerbank ailesi, farklı güç gereksinimlerinin karşılanması için üç farklı ürün seçeneğine sahip: Hızlı şarj ve cepte taşıma kolaylığı ile 3.350 mAh kapasiteli ürün, 6.700 mAh kapasiteli orta boy ürün ve birden fazla aygıtı (telefonlar, tabletler) yüksek hızda şarj etmek için 10.050 mAh kapasiteli premium ürün. Üstelik ürünler alır almaz kullanabilmeniz için şarj edilmiş durumda satışa sunuluyor.

Türkiye’de piyasaya sunulan şarj cihazlarından 3.350 mAh kapasiteli model 159 TL’den, 6.700 mAh kapasiteli model 229,99 TL’den, 10.050 mAh kapasiteli model ise 299,99 TL’den satışa sunulmuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
duracell şarj cihazı

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