Durağa dalan minibüs 4 kişiyi yaraladı, o anlar kamerada

ANKARA'nın Altındağ İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir anda durağa daldı. Durakta bekleyen 4 kişinin minibüsün çarpması sonucu yere yığıldı. Çarpmanın etkisiyle durağın camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen iki kişi kendi imkanları ile ayağa kalkarken, yerde yatan diğer iki kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü.
Yaralı 4 kişi vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Minibüsün durağa dalmadı
-yere düşen vatandaşlar
-detay
Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)
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