HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

19.12.2020 18:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, tırı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.

Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı. Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, tırın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, tırın bir anda durağa dalıp, bekleyen minibüse çarptığı görülüyor. Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise koşarak son anda tırın altında kalmaktan kurtuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı

Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı! Üzücü olay

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin: Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya

Azerin: Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya

19 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.