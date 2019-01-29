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Durağa girmeyen otobüse minibüs çarptı, sürücü direksiyonda sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:53 | Son Güncelleme

Bursa’da özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüs sürücüsü, sıkıştığı direksiyon koltuğundan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa’da özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüs sürücüsü, sıkıştığı direksiyon koltuğundan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan cepteki otobüs durağına girmediği iddia edilen Nahit Babli kontrolündeki 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsüne, Fatih Menteşe kontrolündeki 25 AZ 070 plakalı minibüs arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmında hasar oluşurken, sürücü Menteşe direksiyonda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Menteşe’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan Menteşe, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri sıkışan trafiği açma ve güvenlik önlemi aldı.
Otobüs şoförünün cepteki durağa girmemek için cadde üzerinde durarak yolcu indirdiği nedeniyle kazanın olduğunu öne süren çevredeki vatandaşlar, kazanın bu nedenle olduğunu öne sürdü.
Otobüs şoförü Nahit Babli kazayla ilgili, "Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim. Yolculara sorun" diye konuştu. Babli, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazanın ardından hurdaya dönen minibüs ise çevredekilerin desteğiyle yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durağa girmeyen otobüse minibüs çarptı, sürücü direksiyonda sıkıştı

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