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  4. Durak durak gezdirip 9 milyon lirasını aldılar! Dolandırıcılar bu kez onu hedef aldı...

Durak durak gezdirip 9 milyon lirasını aldılar! Dolandırıcılar bu kez onu hedef aldı...

25.08.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların son kurbanlarından biri, Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan oldu. Sık sık kullanılan "FETÖ" yalanıyla kendisine ulaşan şebekeye inanan Ceylan, toplamda 500 bin dolarını kaptırdı. Farklı ilçelerdeki otobüs duraklarını gezerek parçalar halinde paraları teslim eden Ceylan'a evlerini sattırmaya bile çalıştılar. Geçtiğimiz yıl yaşanan olay sonrası Ceylan'ın şikayeti üzerine çeteye bağlı 5 kişi tutuklanırken başka kurbanlar olduğu da öğrenildi...

Durak durak gezdirip 9 milyon lirasını aldılar! Dolandırıcılar bu kez onu hedef aldı...

Ünlü isimler, profesörler, doktorlar, mühendisler... Dolandırıcılar bu kez, Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan'ı tuzağına düşürdü. "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla ulaştıkları Ceylan'ı inandıran şebeke, çeşitli zamanlarda toplam 9 milyon lira dolandırdı. Ceylan, farklı ilçelerdeki otobüs duraklarına buluştuğu çete üyelerine paraları dolar olarak ve elden teslim etti. Ceylan'ı, evlerini satmaya dahi zorlayan çete, yaşlı kadının şüphelenmesi sonrası şikayeti üzerine takibe alınarak çökertildi...

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YİNE FETÖ SORUŞTURMASI YALANI...

Dolandırıcıların son kurbanı Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Ceylan, 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini FETÖ soruşturması yetkilisi bir polis gibi tanıtan dolandırıcının hedefi oldu. Polis olduğuna ikna etmek için Ceylan'a ait hangi bankada kaç hesabı olduğu gibi kişisel bilgileri veren dolandırıcı, bir de sahte polis kimliği görüntüsü gönderdi. İnandırdığı Ceylan'a, parasının ve hesaplarının FETÖ'cüler tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcı, tüm parasını çekip polise teslim etmesi gerektiğini, soruşturmaya yardım ederse devlet güvencesinde olacağını belirtti. Aynı gün ilerleyen saatlerde Ceylan'ın evine de giden dolandırıcı, ona bir telefon bıraktı. Telefonun şarjı bitince bir hatla birlikte yenisini alması talimatını verdi. Böylece Ceylan, talimatları yerine getirmeye başladı.

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OTOBÜS DURAKLARINA GİDEREK ELDEN TESLİM ETTİ

Ceylan, farklı günlerde çeşitli banka şubelerinden çektiği 267 bin 802, 102 bin ve 100 bin doları, başka ilçelerdeki otobüs duraklarında elden teslim etti. Ayrıca kendisine verilen bir banka hesabına da 30 bin dolar havale etti. Son olarak Zekeriyaköy ve Ulus'taki evleri ile banka kasasındaki altınlarını satarak parayı kendilerine teslim etme talimatı alan Ceylan, günlerce emlakçılarla görüştü ancak evleri satamadı. Bu sırada gördüğü baskıyla Ceylan dolandırıldığını anladı.

TEK MAĞDUR O DEĞİLMİŞ

500 bin dolar dolandırılan Ceylan'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ilk olarak kamera görüntülerinden elden teslim alan şüpheli tespit edildi. Aylarca süren teknik ve fiziki takip ile Ceylan'ın yanı sıra farklı illerden iki mağdurun daha aynı suç örgütünce dolandırıldığı belirlendi.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Örgüte geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden Abdullah T., İbrahim K., Mustafa P., Kadir Y. ve Selami Ç. tutuklandı. Şüpheliler hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Örgütün iki yöneticisi ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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