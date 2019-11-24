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Durakta beklerken araç çarptı, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme

BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.

Durakta beklerken araç çarptı, öldü

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.
Yenişehir ilçesinin kırsal Marmaracık Mahallesi'nde, ilçe merkezine gitmek için durakta otobüs bekleyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Şebil'e Ö.Y. yönetimindeki araç çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çobanlık yaptığı belirtilen Serkan Şebil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alındı.

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