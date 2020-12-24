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Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

24.12.2020 23:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratliyken otobüs durağında bulunan kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı.

Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratliyken otobüs durağında bulunan kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.
Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin A. isimli sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser’i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Medikal Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Başından yaralanan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü de güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehri Etser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde aşırı süratli olan otomobilin virajı alamayarak kaldırımda bulunan kadına çarptığı daha sonra aracın apartman boşluğuna sürüklendiği görüldü. Diğer yandan kadının pazardan alışveriş yaptığı daha sonrada evine gitmek için durakta oturup otobüs beklediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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