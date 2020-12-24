HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

24.12.2020 23:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Durakta bekleyen kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratliyken otobüs durağında bulunan kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin A. isimli sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser’i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Akraba iki aile arasında arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralıAkraba iki aile arasında arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Medikal Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Başından yaralanan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü de güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehri Etser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİRAJI ALAMADI

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde aşırı süratli olan otomobilin virajı alamayarak kaldırımda bulunan kadına çarptığı daha sonra aracın apartman boşluğuna sürüklendiği görüldü. Diğer yandan kadının pazardan alışveriş yaptığı daha sonrada evine gitmek için durakta oturup otobüs beklediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Fuhuş şebekesine operasyon: 4 gözaltı, 2 kişiye sosyal mesafe cezasıFuhuş şebekesine operasyon: 4 gözaltı, 2 kişiye sosyal mesafe cezası
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, hastanede hayatını kaybetti

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, hastanede hayatını kaybetti

Fuhuş şebekesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine operasyon: 4 gözaltı, 2 kişiye sosyal mesafe cezası

İki kardeş tekme tokat kavga etti

İki kardeş tekme tokat kavga etti

Sarıyer'de korkutan yangın

Sarıyer'de korkutan yangın

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Önce öldürdü sonra intihar etti

Önce öldürdü sonra intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.