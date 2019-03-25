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Durakta bekleyen kadının telefonunu çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Mersin’de dolmuş durağında bekleyen bir kadının telefonunu alıp kaçan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Durakta bekleyen kadının telefonunu çaldılar

Mersin’de dolmuş durağında bekleyen bir kadının telefonunu alıp kaçan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiyi göre, merkez Yenişehir ilçesi, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir dolmuş durağında bekleyen S.N. isimli kadının kullandığı cep telefonunu 2 kişi zorla alarak, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve çalışma neticesinde şahısların O.C. ve O.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şahıs, gözaltına aldı.
Ayrıca şüphelilerin satmış oldukları cep telefonu da bulunurken, telefonu alan iş yeri sahibi F.Y. isimli şahıs hakkında da ’suç eşyasını satın almak’ suçundan adli işlem yapıldı.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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