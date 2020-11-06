Durakta bekleyen ticari taksinin üzerine ağaç böyle devrildi

Zonguldak’ta yol çalışmasının yapıldığı sırada çam ağacı; durakta bekleyen ticari taksinin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise kaçışarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Acılık Caddesi üzerinde yaşandı. Zonguldak Belediyesi’nin Acılık’tan Asma’ya bağlantı yolu çalışmaları sırasında bir ağaç durakta bekleyen ticari taksinin üzerine devrildi. Dehşet anlarının yaşandığı sırada büfe önündeki vatandaşlar gürültüyle sağa sola kaçışmaya başladı. Saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaşananların ardından devrilen ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı. Camları kırılan ticari taksi ise sürücüsü tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan esnaf Recep Ateş, "Belediye yol çalışması yaparken ağaç zaten pek kökü yoktu. Ağaç birden devrildi. Arabanın üzerine düştü. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Yıkılırken ’kaçın’ diye bağırdılar. İnsanlar kaçıştılar. Bir tek araçta maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.

