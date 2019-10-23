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Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Konya’da 5 ilkokulun yürüttüğü "Durakta Matematik" adlı projeyle otobüs ve tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirmek amaçlanıyor.Konya’da eTwinning ile 5 ilkokulun ortak yürüttüğü "Durakta Matematik" projesi otobüs durağında yapılan açılış programı ile başladı.

Konya’da 5 ilkokulun yürüttüğü "Durakta Matematik" adlı projeyle otobüs ve tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirmek amaçlanıyor.
Konya’da eTwinning ile 5 ilkokulun ortak yürüttüğü "Durakta Matematik" projesi otobüs durağında yapılan açılış programı ile başladı. Proje ile matematiğe olan ön yargının değişmesi ve sevdirilmesi hedefleniyor. Projede yer alan okullardaki öğrencilerin yaptıkları çizim ve çalışmalar da duraklara asılarak sergilenecek. Projenin Konya sorumlusu ve yöneticilerinden Meram Mehmet ve İbrahim Çelik İlkokulu Müdürü Mümin Ünlükaçar, proje ile Konya’da duraklarda bekleyen her yaştan vatandaşın matematiğe olan ön yargılarını kırmayı ve olumlu bir tutum kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.
Ünlükaçar, "Ayrıca durakta otobüs ve tramvay beklerken mecburi olarak boşa harcanan zaman değerlendirilerek avantaj haline getiriliyor. Karikatürlerle insanlar gülümsetip, eğlenceli çizimlerle 7’den 70’e herkese matematiğin sevdirilmesi amaçlanmaktadır. Burada matematik eğlenceli hale getirilerek insanların matematiğine olan ön yargılarının kırılması projemiz ile sağlanacaktır. Matematik eğlenceli ve karikatürize edilmiş çizimlerle görsel olarak anlatılarak matematiğin zihinde olan kalıcılığı sağlanmış olacaktır. Projemiz yurt dışında; Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Romanya ve Arabistan olmak üzere 5 ülkede, Türkiye’de 43 ilde uygulanmaktadır. Uluslararası bir proje haline dönüşmüştür. Öğrenciler de bu projede aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca bu projeyi uygulayan il ve ülke sayıları her geçen gün artmaktadır" dedi. Ünlükaçar, projenin çizimlerle, yapılan etkinlikler, çizilen karikatürler ve konu anlatımları ile afiş haline getirileceğini ve projede yer alan okullardaki öğrencilerin yaptıkları çizim ve çalışmaların duraklara asılacağını belirtti.
Meram Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu öğrencisi Ömer Faruk Zavrak ise projenin matematiğe olan ilgilerini arttırdığını ve projenin çok hoşlarına gittiklerini ifade etti. Zavrak, "Bu yüzden çeşitli okullardan gelen arkadaşlarımızla beraber bu projede yer almak istedik. Matematiği çizerek, eğlenerek öğreniyoruz. Son olarak arkadaşlarımın adına şunu söylemek istiyorum; ’Matematikten korkma, hayattan korkma’. Bu proje için emeği geçen herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.
Törene Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Görgülü, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoca, Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Öz, okullarda görevli müdür ve öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.

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