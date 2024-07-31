Durakta cinsel organıyla... Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Ekipler harekete geçti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki bir otobüs durağına gelen M.K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır