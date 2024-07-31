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  4. Durakta cinsel organıyla... Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Ekipler harekete geçti

Durakta cinsel organıyla... Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Ekipler harekete geçti

31.07.2024 15:56
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Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 20 yaşındaki M.K., bu anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki bir otobüs durağına gelen M.K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen M.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

_88149Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir cinsel taciz
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