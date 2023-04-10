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  4. Durakta ölü bulunmuştu! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Durakta ölü bulunmuştu! Darp görüntüleri ortaya çıktı

10.04.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü olarak bulundu. Kattar'ın darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durakta ölü bulunmuştu! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde yürüyenler İsmet İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti.

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Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kattar'ın darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görülüyor.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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