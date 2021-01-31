HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

Durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

31.01.2021 19:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir kişi durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu.

Sarıyer’de bir kişi durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahalesi Yunus Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.’nin yanına gelen bir kişi belinden çıkardığı silahla ona kurşun yağdırdı. Ayhan B., ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli beyaz renkli ticari bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ayhan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Ayhan B. tedavi altına alındı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu gözlenirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Adalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izniAdalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izni
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Ortaköy’de alev alev yanan daire paniğe neden oldu

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler tüm daireyi sardı

İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izni

Adalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izni

Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.