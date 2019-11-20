Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak

Amasya'da bir ilkokul tarafından matematiğin sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına asılan karikatür ve resimlerde eğlenceli sorular yer alıyor.

Ziya Paşa Bulvarı'ndaki otobüs durağına öğrencilerle birlikte afiş asan İl Milli Eğitim Müdürü İlker Köserelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin genel olarak matematiğe karşı bir korkusu olduğunu, yapılan bu projelerle matematiği bir korku alanı olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Köserelioğlu, günümüzde her yerde olduğu gibi duraklarda da insanların akıllı telefonlarla uğraştığını, durağa asılan afişlerle dikkatlerin bu alana çekilebileceğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Buradaki en önemli amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin matematiği sevmesi ve matematiği korku alanlarından çıkarmaları. Ülkemizde eğitimle ilgili en çok şikayet edilen konular çocukların matematik öğrenmesinde karşılaşılan zorluklar. Aslında bu zorlukların başında matematiğe karşı olumsuz bir tutum, öğrenilemeyeceği gibi bir algı geliyor. Biz bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte bu durakta başladık diğer duraklara da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."