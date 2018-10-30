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Durakta unutulan çanta panik yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde otobüs durağında unutulan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu.

Durakta unutulan çanta panik yaşattı

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde otobüs durağında unutulan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu.
Salıpazarı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki otobüs durağında şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Kısa süre sonra çanta sahibinin olay yerine gelmesi sonrasında güvenlik tedbirleri kaldırıldı.

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Durakta unutulan çanta panik yaşattıDurakta unutulan çanta panik yaşattıDurakta unutulan çanta panik yaşattı

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