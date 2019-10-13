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Duramayacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 23:17 | Son Güncelleme

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında traktörün altına girmemek için motosikletten atlayan sürücü yaralandı.Kaza, Tugay Kavşağı’nda meydana geldi.

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında traktörün altına girmemek için motosikletten atlayan sürücü yaralandı.
Kaza, Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı istikametine giden Mert D. (22) yönetimindeki 33 NPG 33 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollayıp ilerlerken refüjdeki kesilen otları yüklemek için yolun solunda park halinde bulunan ve ikaz işareti olmayan Remzi Y.’nin (22) kullandığı 07 RB 913 plakalı traktörün römorku ile burun buruna geldi. Duramayacağını anlayan sürücü, bir anlık refleksle kendini motosikletten yola attı. Karayolu üzerinde sürüklenen Mert D. yaralanırken, motosiklet römorkun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mert D. hastaneye kaldırıldı. Gencin kazada sol bacağının kırıldığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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