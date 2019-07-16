HABER

Duran arabaya çarpan yaya yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki cipe çarpan yaya yaralandı.
Olay, Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle hareket halindeki araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhterem Ç., park halinde duran 55 NU 585 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Asit yüklü tanker devrildiAsit yüklü tanker devrildi
15 Temmuz gecesi araçların lastiklerinin kesildiği iddiası15 Temmuz gecesi araçların lastiklerinin kesildiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.