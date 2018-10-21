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Duran kalbi çalıştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

AKSARAY’da, beşikten düşmesi sonucu, soluksuz kalarak morarmış halde bulunan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, hastaneye kaldırıldı.

Duran kalbi çalıştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, beşikten düşmesi sonucu, soluksuz kalarak morarmış halde bulunan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, hastaneye kaldırıldı. Müdahaleyle duran kalbi çalıştırılarak hayata dönen bebek, ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.
Küçük Bölcek Mahallesi 2206 Sokak’ta saat 17.00 sıralarında ailesi tarafından beşikten düşme sonucu, soluksuz kalarak morarmış halde bulunan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, ailesinin çağırdığı ambulansla Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan minik Muhammed hayata döndü. Doktorlar, yoğun bakıma alınan bebeğin tam donanımlı bir yoğun bakımda tedavi edilmesi için İstanbul’da özel bir hastaneye sevk etti. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü bebeğin Aksaray’dan ambulans ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na götürülmesini sağladı. Bebek daha sonra 112'ye ait ambulans uçak ile İstanbul’a gönderildi.

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Duran kalbi çalıştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildiDuran kalbi çalıştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

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