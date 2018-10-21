Duran kalbi çalıştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, beşikten düşmesi sonucu, soluksuz kalarak morarmış halde bulunan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, hastaneye kaldırıldı. Müdahaleyle duran kalbi çalıştırılarak hayata dönen bebek, ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.
Küçük Bölcek Mahallesi 2206 Sokak’ta saat 17.00 sıralarında ailesi tarafından beşikten düşme sonucu, soluksuz kalarak morarmış halde bulunan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, ailesinin çağırdığı ambulansla Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan minik Muhammed hayata döndü. Doktorlar, yoğun bakıma alınan bebeğin tam donanımlı bir yoğun bakımda tedavi edilmesi için İstanbul’da özel bir hastaneye sevk etti. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü bebeğin Aksaray’dan ambulans ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na götürülmesini sağladı. Bebek daha sonra 112'ye ait ambulans uçak ile İstanbul’a gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar
Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum