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Duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Avsallar Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Avsallar Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Salih Görgülü 51 KV 007 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada, kaldırımda gördüğü arkadaşına bir şey sormak için sağ şeritte durdu. Ahmet Gök’ün kullandığı 07 AHC 325 plakalı motosiklet de duran 51 KV 007 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gök’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

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