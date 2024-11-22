Durdu, ne olduğunu anlamaya çalıştı, yolun ortasında yere yığıldı! Ölüm anı kameraya işte böyle yansıdı...

EKOL TV'nin haberine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen üzücü bir olayda, 60 yaşındaki Recep Aydoğdu yürüyüş yaparken aniden yere düşüp bilincini kaybetti. O anlar, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarıyla birlikte güvenlik kameralarına yansıdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu’yu hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yapılan incelemede, Aydoğdu’nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ani ölüm haberi, Aydoğdu’nun yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. O üzücü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.