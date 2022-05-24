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  4. Durduramadılar! Akaryakıt istasyonunda ortalık bir anda karıştı

Durduramadılar! Akaryakıt istasyonunda ortalık bir anda karıştı

24.05.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonet, yolda aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, ancak akaryakıt istasyonunda yakıt için bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İki kamyonette maddi hasarın meydana geldiği kaza akaryakıt istasyonunun kamerasına da yansıdı.

Durduramadılar! Akaryakıt istasyonunda ortalık bir anda karıştı

Feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında Marmaris-Datça yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi.

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2 KAMYONETTE MADDİ HASAR OLUŞTU

İstasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Marmaris
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