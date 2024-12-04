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Durdurma cezası NOW'a iletildi ama o kanala iletilmedi! Sahipsizler'in yeni bölümü yine yayınlanacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 16:53
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı. Bu kapsamda Arka Sokaklar, DEHA, Sahipsizler ve Yabani dizilerine idari para cezası ve durdurma cezası verildi. RTÜK cezası NOW TV'ye iletildi ama Star Tv'ye iletilmedi. Sahipsizler'in yeni bölümü bu akşam yeniden yayınlanacak.

Durdurma cezası NOW'a iletildi ama o kanala iletilmedi! Sahipsizler'in yeni bölümü yine yayınlanacak

RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde dizilere uyguladığı cezalar uzun süre manşetlerdeki yerini korudu. RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası ve idari para cezası kesti.

dizi 1

RTÜK tarafından verilen cezalar uygulanmaya başladı. NOW TV'ye ceza ulaştı. Kararın kanala tebliğ edilmesi ile birlikte bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

star yayın akışı

Ancak Arka Sokaklar, Sahipsizler ve Deha dizileri nedeniyle; Kanal D, Show TV ve Star TV’ye henüz RTÜK cezasının iletilmediği bilgisi kulislerde konuşulmaya başlandı.

YENİ BÖLÜM YİNE YAYINLANACAK

Bu akşam Star Tv yayın akışında ise Sahipsizler dizisi yerini aldı. Son dakika bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

DİZİ 2

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatın en zorlu yüzüyle bir anda tanışan kardeşler, her ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş olsalar da anne ve babalarının onları hayattan uzak tutarak ne kadar büyük bir kötülük yaptıkları gerçeğini anlamaya başlarlar. Bu gerçekle yüzleşmek çocuklar arasında tartışmaları alevlendirir. Duygu'nun yanında çalışarak para kazanmaya çalışan Azize, çok kötü hissedeceği bir olayla karşı karşıya kalır. Azize'yi bulmaya çalışan Yavuz ise, hedefine bir adım daha yaklaşır. Hayatla mücadeleleri son hız devam ederken, yavaş yavaş aşk duygusuyla tanışmanın heyecanını yaşamaya başlarlar. Ancak bu durum yeni çıkmazları da beraberinde getirecektir.

Anahtar Kelimeler:
rtük Sahipsizler
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