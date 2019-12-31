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  4. Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kaldı!

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini durdurmak isteyen Veli A., düşerek aracın altında kaldı. 55 yaşındaki adamın ağır yaralı şekilde kurtulduğu kaza kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

Olay, 27 Aralık'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.

ALTINDA KALDI

Ancak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredikel koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Osmaniye Kaza

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