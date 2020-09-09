Durdurulamayan orman yangınları California’da hayatı tehlikeye atıyor

ABD’nin batısında 144 bin dönüm araziyi kül ederek hayatı tehlikeye atan California’daki orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uzun süredir California’da devam eden yangınlar vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Durdurulamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cuma günü başlayan Creek yangınının şu ana kadar 144 bin dönüm araziyi kül ettiği açıklandı. California eyaleti yetkilileri yaptığı açıklamada, Creek yangını 60’a yakın evi yok ederken, 20 küçük yapıyı ve 2 reklam binasını küle çevirdiğini belirtti. Yangından etkilenen kurak ve kırsal alanlarda hafta sonu yüzlerce vatandaş helikopter desteği ile kurtarıldı. Sierra Milli Ormanından hava desteği ile kurtarılan kampçılardan Katelyn Mueller kurtarılma anını anlatırken, “İlk defa helikopter sesi duymaktan heyecanlandım. Helikopterin bize gelişini gördüğümde rahat bir nefes aldım” ifadelerini kullandı.

Creek yangınından etkilenen sivil halkın yanı sıra yangına müdahale eden Los Padres milli ormanındaki itfaiye istasyonunun yangına yakalanmasının ardından 14 itfaiye görevlisi acil durum sığınaklarına yerleştirildi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve dumana maruz kalan itfaiye görevlilerinden birinin durumunun ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yetkililer yaptığı açıklamada, Bass Lake havzası için tahliye emri verirken, Madera ve Frenso şehirlerindeki vatandaşları yüksek ısı, düşük nem ve güçlü rüzgârlara karşı uyardı.

California Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’ de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık” ifadelerini kullandı. Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.

