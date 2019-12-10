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Durdurulan araç çalıntı, sürücüsünün DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

MOTOSİKLETLİ polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

Durdurulan araç çalıntı, sürücüsünün DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı ortaya çıktı 

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- MOTOSİKLETLİ polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı. Araçta bulunan 2 kişiden birinin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.
Motosikletli Polis Timleri Geçen Salı günü, akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Güney Yanyol üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan Selahattin D. (47) ve Mehmet B. (37) isimli şüphelilere kimlik kontrolü yaparken aracın da plakasını sorguladı. Yapılan sorguda Mehmet B.'nin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken aracında çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken aracın içerisinde bir adet sinyal kesici jammer kumandası bulundu. Kumanda ile herhangi bir aracın kapılarının kilitlenmesinin önlendiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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