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Durdurulan aracın motor bölümünden silahlar ve uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Konak bölgesinde hayata geçirilen Narko-Alan projesi kapsamında ekipler uygulama yaptı.Polis ekipleri, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu.

İzmir’in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Konak bölgesinde hayata geçirilen Narko-Alan projesi kapsamında ekipler uygulama yaptı.
Polis ekipleri, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde, Narko-Alan projesinde görevli personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aramalar yapıldı. Ekipler yaptığı aramalarda, motorun iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.
Araç içerisinde yakalanan 3 şahıs ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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