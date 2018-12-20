Durdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulundu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu plakalı hafif ticari araç durduruldu. Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. Etin Yalova’dan yola çıktığı ve Balıkesir’e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi. S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.

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