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Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

07.12.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da otomobilde 3 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’da otomobilde 3 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, S.S., M.A. ve O.K.’nin temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri araç içerisine saklayarak kente getirecekleri bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Aksu ilçe girişinde durduruldu, narkotik madde arama köpeği Çaki ile yapılan aramada 3 kilogram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi torbacı olarak tabir edilen şahıslara getirdikleri öğrenildi.
3 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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