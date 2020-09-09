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Durdurulan araçta 57 parça tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 57 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında çalışma yaptı.

Tokat’ta uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 57 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, Geyras uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet altın sikke, 28 adet gümüş sikke, 22 adet bronz sikke, 6 adet obje olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli M.A isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bir otomobilde yapılan aramada 10 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. M.İ isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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