HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Durdurulan araçta ele geçirildi! Tarihi ikonaları bakın nereye gizlemişler

Durdurulan araçta ele geçirildi! Tarihi ikonaları bakın nereye gizlemişler

16.12.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirildi. Tarihi ikonaların araçtaki inşaat malzemelerinin arasına gizlendiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araçta ele geçirildi! Tarihi ikonaları bakın nereye gizlemişler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından kente tarihi ikonaların getirilip, aracı vasıtasıyla yurt dışına satılacağı ihbarını aldı.

Roma döneminden kalma! Tarlasını sürerken küp bulduRoma döneminden kalma! Tarlasını sürerken küp buldu

ARACIN BAGAJINDAKİ İNŞAAT MALZEMELERİNİN ARASINDA BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Şüpheli Y.Ş. ve İ.Ş. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

İzmir'de 365 parça tarihi eser ele geçirildi! Kesik insan başları şoke ettiİzmir'de 365 parça tarihi eser ele geçirildi! Kesik insan başları şoke etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Beklenen kar geldi! 4-5 gün sürebilirBeklenen kar geldi! 4-5 gün sürebilir
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince gerçek ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince gerçek ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.