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Durdurulan araçtaki valizden kilolarca esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonrası durdurulan araçtan kilolarca esrar çıktı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Durdurulan araçtaki valizden kilolarca esrar çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonrası durdurulan araçtan kilolarca esrar çıktı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen iki araç takibe alındı. Bu kapsamda öncü ve artçı olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapan iki araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta narkotik köpeklerinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 10 kilo 389 gram kubar esrar ve 6,02 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
Gerçekleştirilen operasyonda N.A., R.A., M.K. yakalanarak ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ kapsamında gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün bu hassas konudaki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Durdurulan araçtaki valizden kilolarca esrar çıktı

Durdurulan araçtaki valizden kilolarca esrar çıktı

Durdurulan araçtaki valizden kilolarca esrar çıktı

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