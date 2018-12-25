Durdurulan bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Çavuşköy mevkinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan şişme bota el konuldu.

Düzensiz göçmenler ifadelerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Araç sürücüsü C.D ise jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

