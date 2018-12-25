HABER

Durdurulan bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:47 | Son Güncelleme

Durdurulan bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Çavuşköy mevkinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan şişme bota el konuldu.

Düzensiz göçmenler ifadelerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Araç sürücüsü C.D ise jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
5 gündür kayıp Akgül, bulundu5 gündür kayıp Akgül, bulundu
Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Jandarma Uygulama

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul'da taksilere denetleme

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına askeri mühimmat ve askeri araç sevkiyatı

Sınırda hareketlilik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Erdoğan canlı yayında resmen ilan etti! Kentte büyük sevinç var

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.