Durdurulan kamyonetin zulasından 115 kilo esrar çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonette, kasanın altındaki gizli bölme içerisine zulalanmış 48 paket halinde toplam 115 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Sarıçam ilçesi D-400 karayolu üzerinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin kamyonette dedektör köpekle yaptığı aramada, kamyonet kasasının altına şasenin iki bölüme ayrılarak sonradan oluşturulduğu belirlenen ve ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmede 48 paket içerisinde toplam 115 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin Diyarbakır’dan geldiği belirlenirken, kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli hakkında yakalandıktan 2 gün sonra iddianame hazırladı. Şüphelinin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezalandırılması istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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