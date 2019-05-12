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Durdurulan kamyonun kasasından 33 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya yolu uygulama noktasında bir kamyon durduruldu.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya yolu uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 11 Afganistan ve 21 Pakistan uyruklu toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan kamyon şoförü Y.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

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