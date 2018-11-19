HABER

Durdurulan minibüsten kalaşnikof çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

 İZMİR Torbalı'da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan minibüste kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve 24 mermi bulundu.

Durdurulan minibüsten kalaşnikof çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Torbalı'da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan minibüste kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve 24 mermi bulundu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Aydın Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolleri sırasında, 10 BE 409 plakalı bir minibüsü 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü koltuğunda A.A.'nın oturduğu minibüste yapılan aramada kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve bu silaha ait 24 mermi ele geçirildi. Ayrıca ‘bong’ denilen ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir aparat bulundu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPara vermek istemeyince bakın ne yaptı...Para vermek istemeyince bakın ne yaptı...
'Gülperi hemşirenin ölümü' davasında sanık eşe beraat'Gülperi hemşirenin ölümü' davasında sanık eşe beraat
Polis, kayıp liseli Emine'yi 10 gün sonra Keşan'da bulduPolis, kayıp liseli Emine'yi 10 gün sonra Keşan'da buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.