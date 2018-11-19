Durdurulan minibüsten kalaşnikof çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Torbalı'da jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan minibüste kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve 24 mermi bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Aydın Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolleri sırasında, 10 BE 409 plakalı bir minibüsü 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü koltuğunda A.A.'nın oturduğu minibüste yapılan aramada kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah ve bu silaha ait 24 mermi ele geçirildi. Ayrıca ‘bong’ denilen ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir aparat bulundu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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