DURDURULAN OKUL SERVİSİNDEN AFGAN MÜLTECİ ÇIKTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de muayenesi ve trafik sigortası olmadığı için durdurulan okul servisinden Afgan mülteci çıktı. İçinde çocukların da bulunduğu mültecileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün ehliyetine 8 yıl önce el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hasdal'da seyir halinde olan trafik polisleri, önlerinde ilerleyen okul servisi minibüsünün plakasını sistemden sorguladı. Minibüsün muayenesi ve trafik sigortasının olmadığını gören polisler, içinde öğrenciler olabileceği zannıyla aracı durdurdu. Kontrol amacıyla minibüsün kapısını açan polisler, Afgan mültecilerle karşılaştı.

Zeytinburnu'nda minibüse bindirilen mültecilerin Pendik'e götürüldüğü öğrenildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede, minibüs sürücüsünün ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 8 yıl önce el konulduğu ortaya çıktı.

İçinde çocukların da bulunduğu 35 Afgan mülteci, trafik polisi eşliğinde Sadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Okul servisinden detay görüntü

-Servisin içerisindeki mültecilerden görüntü

-Servis minibüsünün şoföründen detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bağlantı yolundan detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

