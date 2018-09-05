Durdurulan otomobildekiler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildekilerin polise tepki göstermesi sonucu çıkan tartışmada 1 polis tabancayla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, cadde üzerinden şüpheli otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Durdurulan otomobildekiler polise tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtakilerden biri üzerindeki tabancayla polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
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