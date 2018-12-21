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Durdurulan otomobilden 92 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 20:12 | Son Güncelleme

BOLU’da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan otomobilden 92 gram eroin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM yolunda polisin yaptığı yol kontrolü sırasında otomobilde yapılan aramada 92,13 gram eroinle ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yol uygulaması yaptı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 92,13 gram eroin ile bir şırınga ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E. (24), V.Y. (27) ile M.A. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Durdurulan otomobilden 92 gram eroin çıktı

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