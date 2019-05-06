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Durmayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis şehit oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

POLİSTEN ÖNCE YAYAYA ÇARPMIŞ Trafik kontrol noktasında 'Dur' ihtarında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücünün, bu kazadan hemen önce aynı yol üzerinde otomobille başka bir yayaya çarptığı ortaya çıktı.

POLİSTEN ÖNCE YAYAYA ÇARPMIŞ
Trafik kontrol noktasında 'Dur' ihtarında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücünün, bu kazadan hemen önce aynı yol üzerinde otomobille başka bir yayaya çarptığı ortaya çıktı. Otomobiliyle hızla giden sürücünün, polisin şehit olduğu kontrol noktasından yaklaşık 2 kilometre geride yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı belirlendi. Aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, hızla giden aracın, koşarak karşıya geçmek isteyen yayaya çarpıp, durmadan yola devam etmesi yer aldı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

1 HAFTA SONRA EMEKLİ OLACAKTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan şehit polis memuru Mevlüt Metin'in, 1 hafta sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi. Çankırı nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası şehit polis için yarın Ankara'da tören düzenleneceği, ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:
- Şüphelinin yayaya çarpma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
- Şehit yakınlarının hastaneye gelmesi
- Şüphelinin yayaya çarptığı yerden görüntü
- Hastanedeki polislerden görüntü
Haber-Kamera:Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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