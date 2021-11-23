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Durmuş Yılmaz "Resmî Gazete" çıkışının perde arkasını anlattı

23.11.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz hafta herkesi saatlerce ekran başında bekleten "Resmî Gazete" çıkışının perde arkasını anlattı.

Durmuş Yılmaz "Resmî Gazete" çıkışının perde arkasını anlattı

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası geçtiğimiz cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği yönünde haberler sosyal medyada ortaya çıkmış ve kabine de bir değişiklik, değişikliğin de gece yarısı Resmî Gazete’de duyurulacağı beklentisi oluşmuştu.

RESMÎ GAZETE'NİN SİTESİ ÇÖKMÜŞTÜ

İYİ Parti milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da konuyla ilgili olarak cuma gecesi saat 12'den sonra yayımlanacak Resmî Gazete'de Türk lirasına sıkıntı yaratabilecek bir kararın olabileceğini belirterek ve herkesi teyakkuza davet etmişti. Bu durum sonrası herkes Resmî Gazete'nin sitesine yüklenmiş ve sayfa çökmüştü.

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"BAKAN GÖREVDEN ALINACAKTI"

Durmuş, katıldığı programda yaptığı açıklamanın perde arkasını anlattı. Durmuş şunları ifade etti:

"Cuma günü normalde Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kast ettim ama attığım tweet Maliye Bakanı'nın bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave etti. O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Ama destek kısa süreli oldu."

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İYİ Parti
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