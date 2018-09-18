"Dursun Çiçek başsavcıların isimlerini açıklamalı"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in "İktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen hakim, savcı ve başsavcıların olduğunu" iddiasına ilişkin, "Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır." dedi.

Dağ, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir TV programında yaptığı konuşmasına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 10 yılda bir Türkiye'nin darbelerle engellendiğini ve önüne ket vurulduğunu anımsatarak, 27 Nisan e-muhtıra ve 15 Temmuz sürecinde darbeyi düşünenlere en güzel cevabı milletin verdiğini belirti.

Vesayetle çarpışa çarpışa bugünlere geldiklerinin altını çizen Dağ, "Hep söylediğimiz bir şey var, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu anlamda bizim onların düşündüğü gibi yargılamayı gerektirecek bir durumumuz söz konusu değil. İkincisi hep dediğimiz gibi kefenimizi giyerek bu yola çıkmışız, siyaset böyle meşakkatli bir iş. Ailelerimizde bu meşakkatli işe ortak olmuş noktadalar. Biz milletin menfaati için bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu da demokrasiyle olacaktır, milli iradeyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.