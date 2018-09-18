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"Dursun Çiçek başsavcıların isimlerini açıklamalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "(Dursun Çiçek'in sözlerine ilişkin) Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi bu konuda kendisinin darbeci bir zihniyete haiz olmadığı iddiasında ise bu sözleri söyleyen mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in "İktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen hakim, savcı ve başsavcıların olduğunu" iddiasına ilişkin, "Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır." dedi.

Dağ, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir TV programında yaptığı konuşmasına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 10 yılda bir Türkiye'nin darbelerle engellendiğini ve önüne ket vurulduğunu anımsatarak, 27 Nisan e-muhtıra ve 15 Temmuz sürecinde darbeyi düşünenlere en güzel cevabı milletin verdiğini belirti.

Vesayetle çarpışa çarpışa bugünlere geldiklerinin altını çizen Dağ, "Hep söylediğimiz bir şey var, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu anlamda bizim onların düşündüğü gibi yargılamayı gerektirecek bir durumumuz söz konusu değil. İkincisi hep dediğimiz gibi kefenimizi giyerek bu yola çıkmışız, siyaset böyle meşakkatli bir iş. Ailelerimizde bu meşakkatli işe ortak olmuş noktadalar. Biz milletin menfaati için bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu da demokrasiyle olacaktır, milli iradeyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, demokrasi ve milli irade dışında aklında farklı düşünceler olanlarla bugüne kadar yaptıkları gibi mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada Dursun Çiçek'e düşen en önemli vazifelerden birisi, bu konuda kendisinin darbeci bir zihniyete haiz olmadığı iddiasında ise bu sözleri söyleyen mevcut görevde olduğunu iddia ettiği başsavcıların isimlerini açıklamasıdır. Mademki bu konuda kendilerince bir duruş ortaya koyuyorlar öyle gizli saklı, arkadan bu işler olmaz. Açıkça kendileri çıkıp açık açık mücadele etmeleri gerekiyorsa o hakim savcılarda cübbelerini çıkarıp siyaset sahnesinde istedikleri gibi mücadeleyi yapabilirler. Ama ne yazık ki bugüne kadar olduğu gibi bugünlerde de hep bir duvarın arkasına saklanarak, bürokratik gücün arkasına saklanarak mücadele etmek isteyenler halen var demek ki. Onlarla da biz milletimizin menfaatleri doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz."

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