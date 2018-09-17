Dursun Çiçek hakkında suç duyurusu

Savcılığa verilen dilekçede, bir televizyon kanalına konuk olan Dursun Çiçek'in kendisine sorulan bir soruyu cevaplandırırken "İktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen hakim, savcı ve başsavcıların olduğunu" söyleyerek devamında "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen" şeklindeki beyanlarda bulunduğu, bunun suç teşkil ettiği vurgulandı.

Derneğin avukatı Ela İlden aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'na iletilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddia edildi.

Çiçek'in katıldığı televizyon kanalında "muhalif görüntü" altında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi ve sonrası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarını cesaretlendirici programlar yapıldığının da iddia edildiği dilekçede, şüpheli Çiçek ve şüpheli tarafından gizlenen kişilerin tespit edilerek cezalandırılması istendi.

TAYDER Başkanı Gömük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ kumpasında Ergenekon sanığı olarak yargılanan Dursun Çiçek'in devamlı surette FETÖ'nün lehine olacak şekilde örgütün amaçları doğrultusunda konuştuğunu iddia etti.

Gömük, şöyle konuştu:

"Çiçek'in çıktığı televizyon kanalında yaptığı konuşmasından anlaşılan hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek amacıyla FETÖ ile irtibatlı yargı mensubu bir takım kişiler ile irtibata geçtiği, bu meyanda görüşmeler yaptığı, örgüt ile iş birliğine yöneldiğidir. Konuşmada geçen ve tutuklu olduğu söylenerek serzenişte bulunulan yargı mensupları FETÖ militanlarıdır. Çiçek'in sözlerinden daha öncede darbe teşebbüslerinde bulunan bu örgütün yeni bir hazırlık içinde olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar Çiçek'in bahsedilen kişilerle yaptığı görüşmeler icraate dökülmemiş olsa da anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamına olup cezalandırılması gerekmektedir. Çiçek ile birlikte bahsetmiş olduğu yargı içerisinde konuşlanmış bahsi geçen savcı ve başsavcıların da tespit edilerek gereği yapılmalıdır."

