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Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür kitabı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuldu.

Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür kitabı çıktı

Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuldu. Kitap, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli kültür tarihçilerinden Dursun Gürlek’in hem ismi hem de muhtevası itibariyle çok ilgi görmüş ve birçok baskısı yapılmış long-seller bir çalışma.
Şurası bir gerçektir ki, herkes fıkra anlatamaz, ibretli ve hikmetli sözler söylemek, kulaklara küpe hazırlamak, insanları hem güldürmek hem de düşündürmek için keskin zekâ kadar, ilim ve irfan hazinesine ihtiyaç var. Dağarcığı dolu olan bir bilginin, bir şâirin, bir sanatkârın sözleri, hiç şüphe yok ki altın ve mücevher değerindedir. Onun içindir ki, eskiden bazı padişahlar, birtakım önemli devlet adamları, dinledikleri ve beğendikleri mizah üstatlarının, şâirlerin ve ediplerin ağızlarını altınla doldurmak istemişlerdir.
Şaka, ciddi bir iştir. Kelâm-ı kibar, kibar-ı kelâm olduğu gibi, mizahın izahı da düşündürürken güldürmesi, güldürürken de düşündürmesidir. Unutmayalım ki, Allah’ın yarattığı canlılar içinde sadece insan, tebessüm etmek ve tefekkür etmek gibi iki önemli özelliğe sahiptir.
Kültür tarihine dair birbirinden güzel çalışmaları bulunan Dursun Gürlek’in, Tebessüm ve Tefekkür adlı bu kitabında; ‘Paralı Kitap’, ‘Cimrinin Yoğurdu’, ‘Dâr-ı Bekâ’, ‘Mihrimah Sultan’ın Kedisi’, ‘Mücevher Kutusundan Çıkanlar’, ‘Garîbeler’, ‘Mezarda Doğan Çocuklar’, ‘Bıyıklı Evliya’, ‘Aynalı Hâkimin Marifeti’, ‘Eski Kitaplardaki Eskimez Sözler’, ‘Hükümdar Mıknatıstan Olsa’, ‘Kültür Dünyamızın Tahir Efendileri’ gibi nefis yazılar mevcut.
Bu çalışma, gönül sultanlarının, padişahların, şairlerin, tarihçilerin, mutasavvıfların lâtifeleri ve zarif sözleri ile tarihî eserlerin ilgi çekici hikâyelerinin zarafetle sunulduğu ve tebessümle tefekkür ettiriyor.

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