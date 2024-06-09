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Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt! 'Zengin yalı çocuğu' dedi ve ekledi: Galatasaray ayarlarını bozdu

09.06.2024 13:41
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Fenerbahçeli başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, katıldıkları canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Gözlerin çevrildiği Özbek'ten açıklama geldi. Ali Koç için "Zengin yalı çocuğu" ifadelerini kullanan Özbek "Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu." dedi.

Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt! 'Zengin yalı çocuğu' dedi ve ekledi: Galatasaray ayarlarını bozdu

Fenerbahçeli başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayında kendisine yönelik kullandıkları ifadeler sonrası Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

"ZENGİN YALI ÇOCUĞU"

Ali Koç için "Zengin yalı çocuğu" ifadelerini kullanan Özbek "Söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray başkanının adını ağzına alırken iki sefer düşünsün! Bu öyle 30 bin kişiyi tribüne toplayıp, ligden çekilme gibi konuyu gündeme getirip, geri vites yapılacak bir konu değil." dedi.

"İKİ TANE BAŞARISIZ BAŞKAN"

Özbek açıklamasının devamında "İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulunmuş, ikilinin Dursun Özbek'e karşı cümlesi sosyal medyada olay yaratmıştı.

"HER LAFI SÖYLEMEK KOLAY"

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Aziz Yıldırım: "Dursun Özbek sana salladı, ben çıktım 'Sinek ikili' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali"

Ali Koç: "Dursun Özbek'e karşı her lafı söylemek kolay!"

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Aziz Yıldırım Dursun Özbek fenerbahçe galatasaray
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