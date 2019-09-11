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Duru Bebek için kök hücre ve kan bağışında bulunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 21:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğumundan 2 ay sonra 'Diamond Blackfan Anemisi' tanısı konulan 11 aylık Duru Ergan için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğumundan 2 ay sonra 'Diamond Blackfan Anemisi' tanısı konulan 11 aylık Duru Ergan için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hücre ve kan bağışında bulunarak kampanyaya öncülük etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Ergan (39) ile Buse Ergan (28) çiftinin kızları Duru'ya 2 aylıkken kemik iliğinin yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretememesi nedeniyle 'Diamond Blackfan Anemisi' tanısı konuldu. Dünyada meydana gelen 1 milyon doğumdan sadece 5 veya 10'unda görülen bu hastalıktan kızlarını kurtarmak isteyen Ergan Ailesi, uygun donörler bulmaya çalışıyor. Uygun donör bulunamazsa riskli bir tedavi yöntemi olan kortizona başlayacak olan minik Duru'nun hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye çalışanları tarafından dün (salı) 'Duru bebeğin parçası ol' sloganı ile kök hücre kampanyası başlatıldı.

Nazilli Belediyesi hizmet binası girişinde Kızılay tarafından kurulan standda ilk olarak Belediye Başkanı Özcan, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay standındaki formları doldurarak kan veren Özcan, "Nazilli Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan tüm arkadaşlarımızla birlikte Duru bebeğimiz için kampanya başlattık. Tüm halkımızı kök hücre tespiti için kan vermeye davet ediyoruz. Bu çok önemli bir proje. Nazilli halkımızın iyi niyetine, ferasetine güveniyorum. Halkımızın tamamını belediye içinde oluşturduğumuz bu alana bekliyoruz" dedi.

Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol da Türkiye'de uygun kök hücre bekleyen pek çok hasta olduğunu belirterek "Sesini duyuramayan binlerce hasta var. Hem kan hem kök hücre bekliyorlar. Ülkemizde 4 yıldır faaliyette olan kök hücre bankamızda üyelerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla 18- 50 yaş aralığındaki sağlıklı kişileri başvuruyla sisteme kaydediyoruz ve eşleşme olduğu takdirde kanser ve lösemi hastalarının çok büyük oranda iyileşme şansı oluyor. Bu anlamda burada yaşayan herkesi kan vermeye ve hastalara umut olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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