Duru Bebek için kök hücre ve kan bağışında bulunuldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğumundan 2 ay sonra 'Diamond Blackfan Anemisi' tanısı konulan 11 aylık Duru Ergan için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hücre ve kan bağışında bulunarak kampanyaya öncülük etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Ergan (39) ile Buse Ergan (28) çiftinin kızları Duru'ya 2 aylıkken kemik iliğinin yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretememesi nedeniyle 'Diamond Blackfan Anemisi' tanısı konuldu. Dünyada meydana gelen 1 milyon doğumdan sadece 5 veya 10'unda görülen bu hastalıktan kızlarını kurtarmak isteyen Ergan Ailesi, uygun donörler bulmaya çalışıyor. Uygun donör bulunamazsa riskli bir tedavi yöntemi olan kortizona başlayacak olan minik Duru'nun hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye çalışanları tarafından dün (salı) 'Duru bebeğin parçası ol' sloganı ile kök hücre kampanyası başlatıldı.