Duru Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ‘Harika Biri’ şarkısının sözleri!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından YouTube'un Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından birçok sanatçı da kendisini gösterme fırsatı yakaladı. O isimlerden biri de güzel sanatçı Duru Kurt. Kendine özgü şarkılarıyla son dönemde popülaritesini giderek artıran ve şarkıları milyonlarca izlenmeye ulaşan ünlü şarkıcı Kurt'un yeni şarkısı "Harika Biri", sevenleri ile buluştu.

SÖZ VE MÜZİK KENDİSİNE AİT

"Mesaj Atmalı Mı Ki", "Ay Çokta Şey” ve "Çıkışta Bekle" şarkılarıyla hayranlarının beğenisini kazanan Duru Kurt'un yeni single çalışması, müzik videosuyla beraber dijital müzik platformlarında yayınlandı. Yaptığı şarkılarla sosyal medyada dikkat çeken Duru Kurt’un yeni pop şarkısının söz ve müziği kendisine ait.

DURU KURT KİMDİR?

2017’de müzik piyasasına adım atan Duru Kurt’un, 2018’de "Orda Burda” yayınladığı şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan klip olmuştu.

4 Ocak 1990’da Balıkesir’in, Bandırma ilçesinde doğan Duru Kurt, lise eğitimi bitene dek Bandırma'da kaldı. Akademik olarak, lisans eğitimini Business Studies alanında İngiltere'de Bournemouth University'de, yüksek lisans eğitimini Organisational Behaviour üzerine London School of Economics and Political Science veya kısaca LSE olarak da bilinen London School of Economics'de tamamlayan Duru Kurt, çocukluğundan bu yana müzik ile uğraşıyor.

Müziğe olan ilgisi sebebiyle akademik eğitimini bitirmesinin ardından projelerini ve profesyonel portfolyosunu müzik alanında oluşturmayı tercih eden Duru Kurt, kendi şarkılarına, yine kendisine söz yazmasının ve seslendirmesinin bir bütünlük kazandırdığını düşünüyor

Kurt, daha çok, yaşanmışlıklarla bağdaşmayan, hayal gücünden yola çıkmış, arabesk olmayan, eğlenceli şarkılar yaratıyor.

HARİKA BİRİ ŞARKISININ SÖZLERİ

Seni bir kere yemeğe çağırsam mı

Hem de bu gece

Koyalım masaya hadi ne varsa (hadi ne varsa)

Daha ne varsa

Bu misafiri bekletemeyiz ki

Bu ziyafeti bekletemeyiz

Çünkü harika biri burada

Geride kalmamalı burada

Hiç şaşırmamalı buna da

Çünkü harika biri burada

Yemeyip yanına yatalım mı sence

Hem de bu gece

Patatesli ve kıymalı börekler (kıymalı börekler)

Ve de çörekler

Bu misafiri bekletemeyiz ki

Bu ziyafeti bekletemeyiz

Çünkü harika biri burada

Geride kalmamalı burada

Hiç şaşırmamalı buna da

Çünkü harika biri burada

Yiyelim mi tatlı yine

Konuşalım mı tatlı

Bana demli çay mı yine

Sana sütlü bi kahve

Çatalı sağa ya da sola

Pilavımızı buraya şuraya

Kuru köftelerimizi kenara

Yanına salata ya da galeta

Çatalı sağa ya da sola

Pilavımızı buraya şuraya

Kuru köftelerimizi kenara

Yanına salata ya da galeta

Bu misafiri bekletemeyiz ki

Bu ziyafeti bekletemeyiz

Çünkü harika biri burada

Geride kalmamalı burada

Hiç şaşırmamalı buna da

Çünkü harika biri burada