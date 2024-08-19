Duru Pakarda'nın sosyal medya paylaşımları gündem oldu! Jahrein yorumu tartışma yarattı: "Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? İkisi de başıboş zengin bebesi"

Edirne'de yaşları 18'den küçük 5 kişilik arkadaş grubunun, okul bahçesindeki sohbeti ölümle sonuçlandı. İddiaya göre 17 yaşındaki K.C.A. yanında getirdiği silahla oynamaya başladı. Silahın aniden ateş almasıyla 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pakarda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi K.C.A., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MAHKEMEDE HER ŞEYİ ANLATTI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan K.C.A., ifadesinde olayın bir kaza olduğunu belirtirken "Silah belimdeydi. Husumetelilerim var bu yüzden silah taşıyorum. Silahımda tek kurşun vardı. Belimden çıkarıp elime aldığım sırada birden ateş alıp patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Olay kazara oldu" dedi.

JAHREİN'İN PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

14 yaşındaki Duru, gözyaşlarıyla toprağa verilirken genç kızın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyle ilgili Jahrein ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un yorumları gündem oldu.

"GECE 2’DE BU TİPLE NE İŞİ VARMIŞ?"

Gençlerin sosyal medya hesaplarını bulduğunu söyleyen Jahrein, iki ismin de suçlu olduğunu belirterek "Gece 2’de bu tiple ne işi varmış?" dedi.

"İKİSİ DE BAŞIBOŞ ZENGİN BEBESİ"

İki ismin de zengin bir hayatı olduğunu belirten Jahrein "K.C.A., başıboş bi şekilde Porscheler, Audiler, Mersolar sürüyor. Clublarda takılıyor. Hep içkili storyler. Duru biraz daha soft. Kişisel bakım, tırnak, alış-veriş, arkadaşlarla takılmaca. Ama geç saatler dahil. İkisi de başıboş zengin bebesi." ifadelerini kullandı.

Aileleri de suçlayan Jahrein "Ailelerinin önlerine para ve olanak yığarak hiçbir şeylerine ya modernlikten ya da boşvermişlikten karışmadıkları, çocuk yaşta alamayacağı ehliyetleri uyguladıkları hayatları var. Birisininki kurşunla son buldu. Öbürü kodesten sonra zaten boktan yaşam stilini daha boktan bi hale getirecek. Kıssadan hisse: Aileler! Çocuklarınızla ilgilenin." yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Jahrein'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem destek hem de tepki vardı.

TEPKİ GELDİ: DOĞRU DEĞİL

Duru'nun hem akrabası hem de avukatı olduğunu belirten bir kişi "Lütfen atmış olduğunuz yalan yanlış twitinizi geri alın. Özellikle zengin bebesi benzetmeniz hiç doğru değil." karşılığında bulundu.